Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: РФ не будет направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ РФ не будет направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Новости: Гройсман: Зарплаты учителей с января будут повышены Гройсман: Зарплаты учителей с января будут повышены
Новости: Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open Украинские теннисисты узнали соперников в основной сетке Australian Open
Новости: NASA опубликовало снимок рассвета с борта МКС NASA опубликовало снимок рассвета с борта МКС

Названа дата рассмотрения иска Саакашвили к миграционной службе

Михеил Саакашвили
12:09 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Окружной административный суд Киева 16 января рассмотрит иск Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе.

Окружной административный суд Киева 16 января рассмотрит иск лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе. Такая информация обнародована на сайте суда.

"16 января состоится судебное заседание по иску Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины. Вторым ответчиком по делу является Управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие ГМСУ по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством.

Кроме того, истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по непередаче материалов личного дела Саакашвили в Государственную миграционную службу.

Сейчас в Окружном административном суде города Киева решается вопрос об открытии производства по делу по иску Саакашвили к Генеральной прокуратуре, в котором политик просит суд обязать ведомство предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки, которая осуществлялась в связи с ходатайством Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии.

Саакашвили дал первый комментарий после допроса в СБУ

Как сообщалось, 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. 25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации Президента о лишении его гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.

1 ноября Управление ГМС в Киевской области приняло решение "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите".

5 января стало известно, что Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Административный суд Киева, ГМС, Иск, Михеил Саакашвили.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Мингарелли сообщил о будущем транше из ЕС для Украины Тюремный срок Пукача будет пересчитан по "Закону Савченко" Президент принял верительные грамоты от послов ряда иностранных государств

Последние новости

Итальянский специалист может сменить Венгера в "Арсенале" АМКУ рекомендует Минфину пересмотреть набсоветы госбанков Центральная Австралия: живописные потоки озера Эйр в аэрофотографиях (Фото)
Сегодня читают
01 В Украину идет настоящая зима
02 Сколько украинцы будут платить за коммуналку в 2018 году
03 "Роснефть" продала все свои заправки в Украине
04 Квантовая телепортация возможна: главные принципы (Видео)
05 Астрофизики нашли новый вид планет
Новости сегодня
12:24 Они делают мир ярче: прикольные фотобомбы с животными
12:21 Маникюр 2018: зимний дизайн ногтей с блестками и снежинками (Фото)
12:19 Как нож сквозь масло: шикарная комбинация бразильских футзалистов (Видео)
12:12 Мода 2018: модные аксессуары и украшения на зиму (Фото)
12:07 Цуренко прокомментировала выход в полуфинал престижного турнира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Геращенко назвала главные задачи Украины на переговорах в Минске Главные задачи Украины в Минске
Новости: Нападение на отель Ritz в Париже: похищены драгоценности на крупную сумму Из отеля Ritz в Париже украли драгоценности
Новости: В Украину идет настоящая зима: сначала придут морозы, а потом выпадет снег В Украину идет настоящая зима
Новости: Святки 2018: лучшие щедровки и посевалки на украинском языке Святки 2018: лучшие щедровки и посевалки на украинском языке
Добавить комментарий
0