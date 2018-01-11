Названа дата рассмотрения иска Саакашвили к миграционной службе

Окружной административный суд Киева 16 января рассмотрит иск лидера "Движения новых сил" Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе. Такая информация обнародована на сайте суда.

"16 января состоится судебное заседание по иску Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины. Вторым ответчиком по делу является Управление государственной миграционной службы Украины в Киевской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие ГМСУ по рассмотрению жалобы на решение в форме приказа и на уведомление об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в сроки, определенные законодательством.

Кроме того, истец просит суд признать противоправным и незаконным бездействие Управления ГМС в Киевской области по непередаче материалов личного дела Саакашвили в Государственную миграционную службу.

Сейчас в Окружном административном суде города Киева решается вопрос об открытии производства по делу по иску Саакашвили к Генеральной прокуратуре, в котором политик просит суд обязать ведомство предоставить ему копии материалов экстрадиционной проверки, которая осуществлялась в связи с ходатайством Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. 25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации Президента о лишении его гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.

1 ноября Управление ГМС в Киевской области приняло решение "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите".

5 января стало известно, что Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к трем годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.