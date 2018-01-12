Урегулирование ситуации на Донбассе: Альфано назвал главный вызов ОБСЕ

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на посту председателя ОБСЕ намерен уделять большое внимание поиску путей урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в четверг на постоянном совете ОБСЕ в Вене.

"Кризис в Украине и вокруг Украины поставил под сомнение сами принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия будет и впредь поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и призывает стороны полностью выполнить Минские договоренности", - заявил Альфано.

По его словам, поиск путей урегулирования конфликта на востоке Украины является главным вызовом Организации. Действующий глава ОБСЕ подчеркнул, что предпринятые сторонами меры укрепления доверия оказались под угрозой, и "мы надеемся помочь обратить вспять эту тенденцию путем поощрения новых шагов в направлении полного осуществления Минских соглашений".

Помимо поддержки активизации переговорных усилий в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, итальянское председательство будет всячески поддерживать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, заявил Альфано.

Он также анонсировал свой визит в Украину и Российскую Федерацию в период с 30 января по 1 февраля.

Дипломат добавил, что девизом председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году будет "Диалог, сопричастность, ответственность".