Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии
Новости: Гройсман рассказал, сколько составляют внешние долги Украины Гройсман рассказал, сколько составляют внешние долги Украины
Новости: "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 13-14 января Афиша интересных событий в Украине на 13-14 января

Урегулирование ситуации на Донбассе: Альфано назвал главный вызов ОБСЕ

Анджелино Альфано
11:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на посту председателя ОБСЕ планирует большое внимание уделять урегулированию конфликта на Донбассе.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на посту председателя ОБСЕ намерен уделять большое внимание поиску путей урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в четверг на постоянном совете ОБСЕ в Вене.

"Кризис в Украине и вокруг Украины поставил под сомнение сами принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия будет и впредь поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и призывает стороны полностью выполнить Минские договоренности", - заявил Альфано.

По его словам, поиск путей урегулирования конфликта на востоке Украины является главным вызовом Организации. Действующий глава ОБСЕ подчеркнул, что предпринятые сторонами меры укрепления доверия оказались под угрозой, и "мы надеемся помочь обратить вспять эту тенденцию путем поощрения новых шагов в направлении полного осуществления Минских соглашений".

Пограничники нашли в авто женщины в зоне АТО список боевиков из ОРДО

Помимо поддержки активизации переговорных усилий в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, итальянское председательство будет всячески поддерживать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, заявил Альфано.

Он также анонсировал свой визит в Украину и Российскую Федерацию в период с 30 января по 1 февраля.

Дипломат добавил, что девизом председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году будет "Диалог, сопричастность, ответственность".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Анджелино Алфано, Конфликт на Востоке Украины, Конфликт на Донбассе, Председатель ОБСЕ, Урегулирование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Порошенко подписал закон который переводит Госспецслужбу в другое подчинение Новая коллегия судей по делу Штепы также объявила самоотвод Порошенко уволил глав двух райгосадминистраций

Последние новости

Боевики "ЛНР" подорвали тела погибших сослуживцев, чтобы получать их зарплату Смех да и только: когда очень хочешь спать и все равно где Матвиенко прокомментировал свое возвращение в "Шахтер"
Сегодня читают
01 Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии
02 Число украинцев в Польше достигло исторического рекорда
03 Украинка Джима - вторая в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону
04 Раскрыт секрет тайной комнаты в пирамиде Хеопса
05 Завод Мотор Сич передали в управление иностранным владельцам
Новости сегодня
12:14 Мрачная сказка на фоне холодных пейзажей (Фото)
12:12 В Японии почти 500 пассажиров провели ночь в застрявшем в снегу поезде
12:07 Грустить нельзя, нужно больше смеяться: крутые приколы с собаками
12:01 Экс-капитан "Зари" продолжит карьеру в составе "Вереса"
11:58 SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Новый рост пенсий украинцев намечен на 2019 год Новый рост пенсий украинцев намечен на 2019 год
Новости: Национальный совет: Бороться с пропагандой можно только в правовом поле Национальный совет: Бороться с пропагандой можно только в правовом поле
Новости: СМИ рассказали о встрече Путина с Медведчуком СМИ рассказали о встрече Путина с Медведчуком
Новости: "Щедрий вечер, добрый вечер!": лучшие щедровки на Старый Новый Год на русском языке "Щедрий вечер, добрый вечер!": лучшие щедровки на Старый Новый Год на русском языке
Добавить комментарий
0