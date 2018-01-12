Урегулирование ситуации на Донбассе: Альфано назвал главный вызов ОБСЕ
Новости Украины: Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на посту председателя ОБСЕ планирует большое внимание уделять урегулированию конфликта на Донбассе.
Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на посту председателя ОБСЕ намерен уделять большое внимание поиску путей урегулирования конфликта на востоке Украины. Об этом он заявил в четверг на постоянном совете ОБСЕ в Вене.
"Кризис в Украине и вокруг Украины поставил под сомнение сами принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия будет и впредь поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и призывает стороны полностью выполнить Минские договоренности", - заявил Альфано.
По его словам, поиск путей урегулирования конфликта на востоке Украины является главным вызовом Организации. Действующий глава ОБСЕ подчеркнул, что предпринятые сторонами меры укрепления доверия оказались под угрозой, и "мы надеемся помочь обратить вспять эту тенденцию путем поощрения новых шагов в направлении полного осуществления Минских соглашений".
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Помимо поддержки активизации переговорных усилий в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, итальянское председательство будет всячески поддерживать работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, заявил Альфано.
Он также анонсировал свой визит в Украину и Российскую Федерацию в период с 30 января по 1 февраля.
Дипломат добавил, что девизом председательства Италии в ОБСЕ в 2018 году будет "Диалог, сопричастность, ответственность".