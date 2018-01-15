Президент в ближайшее время внесет на рассмотрение новых членов ЦИК

Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе внесет в Верховную Раду представление на новых членов Центральной избирательной комиссии, заявляет представитель президента в парламенте, народный депутат из фракции "Блок Пера Порошенко" Ирина Луценко.

"Президент внесет в ближайшее время – я надеюсь, на этой неделе – представление относительно новых членов Центральной избирательной комиссии", - сообщила И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, президент Украины внес в Верховную Раду проект постановления о назначении членами ЦИК 11 человек. Соответствующий документ №4790 опубликован на парламентском портале 3 июля 2016 года. Он также внес проект постановления об увольнении 12 членов ЦИК, включая главу Михаила Охендовского. Тогда лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив заявил, что в парламенте пока не найден консенсус по вопросу избрания нового состава ЦИК.

3 октября 2016 года председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил о намерении обратиться к президенту Петру Порошенко с предложением повторно внести представление о назначении членов Центральной избирательной комиссии.

25 ноября спикер парламента заявил, что президент готов в случае необходимости изменить предложенных кандидатов в новый состав ЦИК.

Как известно, у 12 из 15 членов ЦИК семилетний срок полномочий истек 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности на основании изменений в закон Украины "О Центральной избирательной комиссии", которые были внесены в марте 2014 года с целью обеспечения непрерывности избирательного процесса во время президентской избирательной кампании.

Согласно Конституции Украины, Верховная Рада назначает и увольняет членов ЦИК по представлению президента.