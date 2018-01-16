В США прокомментировали заявление Лаврова о Будапештском меморандуме

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал абсолютно абсурдным заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором тот утверждал, что Россия не нарушала Будапештский меморандум, поскольку не использовала против Украины ядерного оружия.

Об этом Пайфер написал в Twitter.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не использовать или угрожать любой силой - не просто ядерным оружием - по Украине. Лавров не глуп, он это знает", - отметил Пайфер.

При этом американский дипломат заметил, что аннексия Крыма и конфликт на Донбассе представляют серьезную проблему в отношениях между Россией и странами Запада.

"Россия использовала военную силу против Украины для захвата Крыма и провоцирования конфликта на Донбассе, что представляет серьезную проблему для отношений между Россией и Западом", - добавил Пайфер.

Как сообщалось ранее, 15 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум, а не Россия, которая "так и не применяла" ядерное оружие против Украинского государства.

Лавров утверждает, что Россия продолжает "уважать" территориальную целостность Украины после аннексии Крыма и вопрос пересмотра "Большого договора" является неактуальным.

Как известно, в 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

В дальнейшем две другие ядерные державы Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и "ЛНР" вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.