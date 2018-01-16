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Геращенко рассказала, когда в Украине заработает Антикоррупционный суд

Ирина Геращенко
11:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде в марте.

Верховная Рада в марте примет в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде, после чего потребуется несколько месяцев на то, чтобы суд был запущен, прогнозирует первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко.

"Я думаю, что в марте мы будем иметь принятый законопроект. И у нас будет несколько месяцев, чтобы суд заработал", - сказала она в эфире программы "Свобода слова" в понедельник вечером.

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Политик напомнила, что на текущей неделе парламент намерен включить соответствующие законопроекты в повестку дня сессии.

И.Геращенко высказала сомнение, что Верховная Рада на этой же неделе принять законопроект за основу, однако подчеркнула, что соответствующие законодательные инициативы в первом чтении народные депутаты рассмотрят на первой пленарной неделе следующей сессии. После этого потребуется несколько недель на подготовку принятого за основу документа ко второму чтению.

"Там есть определенные замечания, в том числе наших международных партнеров. И сейчас это уже в руках Верховной Рады – доработать его до идеала", - сказала первый вице-спикер.

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Новости Украины, Антикоррупционный суд, Ирина Геращенко.
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