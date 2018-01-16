В ЕС назвали источники угроз безопасности Украины

В конфликте с Россией Украина вынуждена реагировать на угрозы в трех измерениях: военном, экономическом и информационном.

Об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли во время "круглого стола" на тему: "Угрозы безопасности Украины и других стран региона Восточного партнерства и возможные ответы на них".

"В конфликте с Россией Украина вынуждена реагировать на угрозы безопасности в трех измерениях. Во-первых и очевидно - это военный конфликт. Очевидно, что существует военное измерение в этом конфликте, ведь за последние 3 года более 10 тыс. убитых, 1,6 млн внутренне перемещенных лиц и более 1 млн беженцев в соседних странах", - сказал Мингарелли.

В этом военном измерении конфликта Украина вынуждена усиливать свою Вооруженные силы, затраты на которые, конечно, отражаются и на украинской экономике, добавил он.

"Второе измерение - экономическое. Очевидно, что в результате де-факто оккупации частей Донецкой и Луганской областей украинская экономика ослабла, в частности ее промышленность и производство", - заявил глава Представительства ЕС в Украине.

Отдельно он указал на то, что после т.н. "блокады" Донбасса на неподконтрольных Правительству территориях были "национализированы" украинские предприятия и другая собственность, что также значительно ослабило украинскую экономику..

Третье измерение этого конфликта — дезинформационная кампания, которая проводится со стороны РФ и значительно ослабляет Украину, отметил Мингарелли.