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В ОБСЕ готовы мониторить ремонт мобильной связи в серой зоне

Донбасс
11:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: СММ ОБСЕ испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольных территорий Донбасса.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что миссия испытывает трудности с доступом к мобильной связи на части неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

"Я могу подтвердить, что мы испытывали трудности с использованием услуг GSM на некоторых территориях в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в Киеве.

А.Хуг отметил, что если в регионе будут проводиться ремонтные работы для восстановления связи, то СММ готова мониторить их.

По его словам, с начала 2018 года наблюдается постепенная эскалация конфликта в регионе и учащаются случаи фиксирования наблюдателями миссии тяжелого вооружения в запрещенной зоне по обе стороны линии разграничения.

Как сообщали СМИ со ссылкой на руководителя операторского отдела по связям с общественностью компании Vodafone Викторию Рубан, Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) принял к рассмотрению обращение Vodafone о доступе к поврежденному кабелю, из-за которого пропала связь на неподконтрольной территории Донбасса.

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Новости Украины, Александр Хуг, Донбасс, Мобильная связь, СММ ОБСЕ.
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