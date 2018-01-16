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Порошенко: Россия хочет уничтожить украинское государство как таковое

Петр Порошенко
22:46 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства.

Действия России в Украине имеют под собой цель уничтожение Украинского государства, и возвращение в свою сферу влияния, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций, во вторник вечером в Киеве.

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По его словам, самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций России является демократическая, успешная и независимая Украина.

П.Порошенко также добавил, что именно украинская армия защищает мир, стабильность и демократию в Европе.

Кроме этого, президент Украины считает очевидной необходимость в жестком отпоре тем, кто нарушает нормы международного права.

"Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна", - резюмировал П.Порошенко.

Он отметил, что в этом году Киев будет работать для скорейшего возвращения в украинских заложников с оккупированных Донбасса и Крыма и политических заключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

"Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что закон о восстановлении государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях, который по его инициативе в эти дни рассматривает Верховная Рада, является сигналом "и для Донбасса, и для Крыма: вы являетесь неотъемлемой частью Украины, и мы сделаем все возможное для того, чтобы вы как можно скорее вернулись домой".

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Новости Украины, Петр Порошенко, Президент Украины, Россия, РФ, Украина.
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