В США отреагировали на размещение системы С-400 в Крыму

Соединенные Штаты оценивают последствия для ситуации безопасности в связи с последним развертыванием Россией зенитно-ракетного комплекса С-400 в оккупированном Крыму.

Об этом заявил в среду военный чиновник США, сообщает Reuters.

"Это не хорошо. Это не сулит ничего хорошего", - сказал высокопоставленный чиновник Европейского командования США, говоря на условиях анонимности.

В субботу второй в аннексированом Россией Крыму дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство на мысе Фиолент под Севастополем. Первый дивизион С-400 был развернут Россией весной 2017 года близ Феодосии.

Американский военный чиновник признал, что цель развертывания оценить трудно. Однако любые средства противовоздушной обороны, по его словам, укрепляют российский военный потенциал в Крыму, обеспечивая дополнительную устойчивость и, возможно, охват.

"Если возникнет намерение, это дает возможность или защитить чуть больше Черного моря, или наступать оттуда ... Мы рассматриваем это как еще одно подтверждение их воли использовать военную силу", - сказал чиновник, не говоря о потенциальных действиях России.