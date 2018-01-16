В США отреагировали на размещение системы С-400 в Крыму
Новости Украины: В США оценили развертывания российской системы ПВО С-400 в Крыму.
Соединенные Штаты оценивают последствия для ситуации безопасности в связи с последним развертыванием Россией зенитно-ракетного комплекса С-400 в оккупированном Крыму.
Об этом заявил в среду военный чиновник США, сообщает Reuters.
"Это не хорошо. Это не сулит ничего хорошего", - сказал высокопоставленный чиновник Европейского командования США, говоря на условиях анонимности.
В субботу второй в аннексированом Россией Крыму дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 заступил на боевое дежурство на мысе Фиолент под Севастополем. Первый дивизион С-400 был развернут Россией весной 2017 года близ Феодосии.
Американский военный чиновник признал, что цель развертывания оценить трудно. Однако любые средства противовоздушной обороны, по его словам, укрепляют российский военный потенциал в Крыму, обеспечивая дополнительную устойчивость и, возможно, охват.
"Если возникнет намерение, это дает возможность или защитить чуть больше Черного моря, или наступать оттуда ... Мы рассматриваем это как еще одно подтверждение их воли использовать военную силу", - сказал чиновник, не говоря о потенциальных действиях России.
Да хоть заворачивайте, хоть разворачивайте, но это может иметь хоть какое-то значение ЛИШЬ для Украины. А если, не дай Бог! начнется армагеддон, то все эти эС-эС-ы, вместе с понаехавшими туда придурками, ИМЕННО ИЗ-ЗА ПРИСУТСТВИЯ там эсэсов превратятся за 20 мин в пыль. Сидели бы себе, придурки, в тмутараканях, так может успели бы вскочить в свой погреб, а через годик, смотри, вылезли бы из него, пусть хоть и лысыми. КУДА вы, идиоты, лезете?
Якшо начнеться Армагедон то не тільки в Криму але і в Карпатах гоцулам жареним запахне і не буде тоді кому терористів (сепарів) із їх хатів в Донецку вигонити до Сибіру .....