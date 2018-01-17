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Суд по госизмене Януковича допрашивает Дещицу

Оболонский районный суд
11:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене по существу.

Оболонский районный суд г.Киева продолжил рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

На заседании в среду присутствуют адвокаты В.Януковича, которые не явились в суд 10 января из-за командировки в Российскую Федерацию для сбора необходимой информации по данному делу.

Председательствующий судья Владислав Девятко попросил сторону защиты, чтобы она планировала свои командировки с учетом графика судебных заседаний. Он отметил, что поскольку не состоялось уже несколько заседаний из-за неявки адвокатов, то суд будет вынужден назначать дополнительные заседания, чтобы наверстать упущенное время.

После этого суд продолжил допрос свидетелей со стороны обвинения. В настоящее время показания в суде дает бывший и.о. министра иностранных дел Украины, нынешний посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Новости Украины, Богдан Дещица, Виктор Янукович, Госизмена, Оболонский райсуд Киева, Суд.
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