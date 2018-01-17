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Климкин недоволен уборкой снега: Не увидел ни одной единицы спецтехники

Павел Климкин
12:35 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: mfa.gov.ua

Новости Украины: Павел Климкин раскритиковал процесс уборки улиц от снега в столице сегодня.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоволен работой коммунальных служб Киева по уборке снега.

Как отметил министр в Twitter, он не увидел на улице ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег.

Проехал по городу. Ни одной единицы спецтехники, которая бы убирала снег, не увидел. Наверное, прогноз погоды для мэрии под грифом конфиденциальности», - написал глава МИД.

Снежный коллапс: украинцев предупреждают о снежной буре

Напомним, утром 17 января движение в Киеве парализовали 9-балльные пробки, возникшие из-за снегопада. По данным соответствующих сервисов, затруднено движение на мосту Патона, на Набережном шоссе, при въезде в сторону центра на Мост метро и Московский мост. Кроме того, в Киеве фиксируют ДТП.

Как сообщалось, на Киевщине ожидается сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров.

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Новости Украины, Киев, Павел Климкин, Снегопад, Уборка снега.
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