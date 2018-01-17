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Муженко заявил о подготовке ВСУ к принятию на вооружение Javelin

Javelin
12:44 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: ВСУ могут получить американские противотанковые системы Javelin в течение полугода.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко убежден, что американские противотанковые системы Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов.

Об этом он заявил в Брюсселе, где он находится в штаб-квартире НАТО для участия в заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

"Для того, чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией", - сообщил Муженко.

На задании в зоне АТО погибли бойцы ВСУ

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.

"Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев", - сказал начальник Генштаба.

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Новости Украины, Javelin, Виктор Муженко, ВСУ, Генштаб, НАТО.
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