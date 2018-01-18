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Порошенко отреагировал на принятие закона о реинтеграции Донбасса

Петр Порошенко в Авдеевке
11:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко уверен, что власти продолжат путь для реинтеграции оккупированных территорий политико-дипломатическим путем.

Президент Украины Петр Порошенко приветствует принятие Верховной Радой закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и заверяет, что власти продолжат путь для реинтеграции оккупированных территорий политико-дипломатическим путем.

"280 - за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем. Это - ключевой сигнал соответствующего закона, который сегодня приняла ВР по моей инициативе", - написал глава государства на странице в Фейсбуке.

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По его словам, это сигнал и для Донбасса, и для Крыма о том, что "вы - неотъемлемая часть Украины!"

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Новости Украины, Верховная Рада, Петр Порошенко, Президент Украины, Принятие законопроекта, Реинтеграция Донбасса.
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