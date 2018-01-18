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Адвокаты Януковича хотят допросить по делу о госизмене Азарова и других лиц

Заседание суда по делу Януковича
12:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Адвокаты Виктора Януковича хотят допросить в суде в качестве свидетелей по делу о госизмене Николая Азарова, Андрея Клюева, Виталия Захарченко и других лиц.

Адвокаты Виктора Януковича хотят допросить в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины в качестве свидетелей экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главу Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко и других лиц, которые занимали государственные должности до зимы 2014 года.

Как стало известно, в списке 35 поданных в суд свидетелей стороны защиты значатся также экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин, экс-начальник Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев.

Помимо этого, адвокаты В.Януковича хотят допросить бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого, работников госпредприятия "Украэрорух".

Суд по госизмене Януковича допрашивает сотрудников УГО без видеозаписи

Также в списке свидетелей защиты несколько лиц, которые обозначены как "жители Крыма" и бывшие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Крыму.

Еще защитники экс-президента хотят повторно допросить бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что у суда нет оснований для отказа в обеспечении допроса данных свидетелей.

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Новости Украины, Адвокаты, Андрей Клюев, Виталий Захарченко, Госизмена Януковича, Допрос, Николай Азаров, Суд по делу Януковича.
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