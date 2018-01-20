Кулеба прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что в случае возвращения России в ПАСЕ политика Москвы останется неизменной.

"В случае безусловного возвращения России в ПАСЕ политика Москвы не изменится. А вот Совет Европы станет иным. Если он простит нарушения России, то потеряет право критически высказываться относительно других стран. Если Ассамблея исключительно ради Москвы собственноручно лишит себя права применять санкции, то потеряет сильный инструмент влияния на все другие 46 столиц", - написал Д.Кулеба в статье для еженедельника "Зеркало недели. Украина", опубликованной в субботу.

В то же время он видит и положительный момент: "Но есть и позитив: если все это произойдет, Совет Европы получит свои деньги. Которые, правда, и так должен был получить по закону".

Д.Кулеба не берется прогнозировать, сколько времени удастся сдерживать желание "сильных мира сего" восстановить полноправный диалог с Россией в Ассамблее. "Каждая новая попытка сделать это - мощнее предыдущей. 2018-й точно не будет легкой прогулкой. Каждый должен будет сделать свой выбор", - отметил он, подчеркнув, что все-таки "титаническими усилиями удалось сорвать попытку создать условия для возвращения россиян в январе 2018 года".

По его словам, Россия должна заплатить цену за возвращение в Ассамблею, и формула цены - в резолюциях ПАСЕ.

"Конечно, даже если Москва согласится заплатить, то попытается откупиться тем, что должна сделать без каких бы то ни было условий и торгов. Например, пустить комиссара по правам человека в незаконно оккупированный Крым. Позволить такой "обмен" будет означать сдать организацию без боя. Именно от принципиальности руководства Совета Европы и ключевых столиц ее государств-членов сейчас зависит развязка созданного российской стороной кризиса", - считает постпред Украины при Совете Европы.

Ранее Д.Кулеба сообщал, что Украине и ее партнерам удалось остановить возвращение делегации России в ПАСЕ: "Россия остается дома. В 2018 ПАСЕ будет работать без нее. Украина мобилизовала партнеров, и удалось остановить мощную попытку убить институциональный авторитет СЕ ради россиян".

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году.