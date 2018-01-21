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Холодницкий: САП может забрать дела у НАБУ

Назар Холодницкий и Артем Сытник
12:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Антикоррупционная прокуратура может забрать все дела у НАБУ, так как там есть системные проблемы с тайной следствия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура может забрать все дела у НАБУ, если там и дальше будет нарушаться тайна следствия. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий после того, как раскрытый агент НАБУ дал прессе откровенное интервью, сообщает ТСН.

"Мы глубоко обеспокоены очередной такой утечкой информации. Это еще раз подтверждает, что в НАБУ есть системные проблемы с тайной следствия. Если так будут действовать дальше, то Антикоррупционная прокуратура не будет иметь другого выхода, как забрать все дела у НАБУ, привлечь другие правоохранительные органы и довести их до конца", - сказал Холодницкий.

Он также подчеркнул, что такие действия сотрудников следственного органа являются недопустимыми и вредят работе всех правоохранительных органов.

Как отмечается, фигурантом скандала стал Евгений Шевченко, которого недавно рассекретили, и он почти сразу дал большое интервью одному из интернет-изданий, в котором рассказал детали своего сотрудничества с бюро.

В НАБУ уже начали служебную проверку в отношении своего внештатного работника, после которой следователи планируют открыть уголовное производство.

Сам Шевченко в своей откровенности ничего плохого не видит. "Были определенные причины, по которым я дал это интервью. Я сейчас не могу об этих причинах говорить, но со временем общество узнает", - сказал он.

В НАБУ начали служебную проверку своего внештатного сотрудника

Как известно, 17 января одно из украинских интернет-изданий опубликовало интервью внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко, который помог разоблачить одессита Вадима Альперина.

24 ноября 2017 года детективы НАБУ совместно с работниками ГПУ заявили о разоблачении лица, которое предлагало руководителю одного из подразделений НАБУ неправомерную выгоду в размере 800 тысяч долларов США за прекращение расследования детективами бюро уголовного производства, в котором наложен арест на около 450 миллионов гривень.

Впоследствии генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook назвал фамилию подозреваемого - это известный одесский бизнесмен Вадим Альперин.

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Новости Украины, Глава САП, Назар Холодницкий, Нарушение, Передача дел, САП и НАБУ, Тайна следствия.
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