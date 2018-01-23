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В МИД Украины назвали условие диалога с РФ в ПАСЕ

Марьяна Беца
22:43 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: В МИД призвали РФ сначала вывести войска из Украины и прекратить агрессию, а потом рассчитывать на диалог в ПАСЕ.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Российскую Федерацию сначала вывести войска из Украины и прекратить агрессию, а потом рассчитывать на честный диалог в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

 

Она подчеркнула, что не может быть с РФ справедливого диалога, когда Россия оккупировала часть территории Украины, повинна в гибели более 10 тысяч человек, а еще около 2 миллионов вынуждены были стать переселенцами.

"Честный диалог? Россия вторглась в Украину. 10 тысяч человек убиты, 2 миллиона внутренне перемещенные лица", - заявила Беца.

При этом она рассказала, что необходимо Российской Федерации сделать, чтобы диалог был честным.

 

"Для диалога - выведите свои силы из Украины, прекратите агрессию и соблюдайте международное право", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

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Таким образом она отреагировала на слова председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который заявил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти.

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Новости Украины, агрессия РФ, Марьяна Беца, МИД Украины, ПАСЕ, РФ, Совет Европы, Украина.
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