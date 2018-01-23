В МИД Украины назвали условие диалога с РФ в ПАСЕ
Новости Украины: В МИД призвали РФ сначала вывести войска из Украины и прекратить агрессию, а потом рассчитывать на диалог в ПАСЕ.
В Министерстве иностранных дел Украины призвали Российскую Федерацию сначала вывести войска из Украины и прекратить агрессию, а потом рассчитывать на честный диалог в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
Fair dialogue? RU invaded Ukraine. 10 000 KIA, 2 mln IDPs.Dialogue-to withdraw from UA, halt aggression,abide by law https://t.co/ZxyvOWBfcr
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2018 г.
Она подчеркнула, что не может быть с РФ справедливого диалога, когда Россия оккупировала часть территории Украины, повинна в гибели более 10 тысяч человек, а еще около 2 миллионов вынуждены были стать переселенцами.
"Честный диалог? Россия вторглась в Украину. 10 тысяч человек убиты, 2 миллиона внутренне перемещенные лица", - заявила Беца.
При этом она рассказала, что необходимо Российской Федерации сделать, чтобы диалог был честным.
РФ не виконує не тільки рез ПАРЄ,але й міжнародне право в цілому.Розуміє мову силу і санкцій.Санкції слід посилювати https://t.co/9AFwbkJSJI
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2018 г.
"Для диалога - выведите свои силы из Украины, прекратите агрессию и соблюдайте международное право", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.
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Таким образом она отреагировала на слова председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который заявил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти.