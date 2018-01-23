В МИД Украины назвали условие диалога с РФ в ПАСЕ

В Министерстве иностранных дел Украины призвали Российскую Федерацию сначала вывести войска из Украины и прекратить агрессию, а потом рассчитывать на честный диалог в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Fair dialogue? RU invaded Ukraine. 10 000 KIA, 2 mln IDPs.Dialogue-to withdraw from UA, halt aggression,abide by law https://t.co/ZxyvOWBfcr — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2018 г.

Она подчеркнула, что не может быть с РФ справедливого диалога, когда Россия оккупировала часть территории Украины, повинна в гибели более 10 тысяч человек, а еще около 2 миллионов вынуждены были стать переселенцами.

"Честный диалог? Россия вторглась в Украину. 10 тысяч человек убиты, 2 миллиона внутренне перемещенные лица", - заявила Беца.

При этом она рассказала, что необходимо Российской Федерации сделать, чтобы диалог был честным.

РФ не виконує не тільки рез ПАРЄ,але й міжнародне право в цілому.Розуміє мову силу і санкцій.Санкції слід посилювати https://t.co/9AFwbkJSJI — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2018 г.

"Для диалога - выведите свои силы из Украины, прекратите агрессию и соблюдайте международное право", - подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Таким образом она отреагировала на слова председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, который заявил, что надеется на конструктивный диалог с новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти.