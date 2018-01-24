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Украинская делегация прибыла в Давос

Петр Порошенко и Александр Данилюк в Давосе, 2017
12:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Давос во главе украинской делегации, в которую входит и министр финансов Украины Александр Данилюк.

Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Давос (Швейцария), где будет участвовать во Всемирном экономическом форуме, сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Как отмечается в сообщении, П.Порошенко прибыл в Давос во главе украинской делегации, в которую входит и министр финансов Украины Александр Данилюк. "В течение форума украинская делегация встретится с руководителями международных финансовых организаций, представителями мирового бизнеса и наибольшими инвесторами. В ходе этих встреч планируется обсудить процесс реформ в Украине и дальнейшее сотрудничество", - информирует ведомство.

А.Данилюк также планирует встретиться с европейским комиссаром по вопросам экономики, финансов, налогообложения и таможни Пьером Московиси, министром финансов Канады Биллом Морно и министром финансов Нидерландов Вопке Хёкстрой.

Как сообщалось, П.Порошенко будет участвовать в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе 24-26 января. Глава государства, в частности, выступит с речью на сессии "Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?" 26 января.

Порошенко отправляется на Давосский форум

П.Порошенко также примет участие в неформальном заседании мировых экономических лидеров "Создание совместного будущего в расколотом мире" и выступит на инвестиционной панели Украинской ассоциации венчурного и частного капитала в Ukrainian House Davos. Кроме того, в ходе работы форума президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями международных финансовых организаций, а также с президентами ведущих иностранных компаний и мировыми инвесторами.

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Новости Украины, Александр Данилюк, Всемирный экономический форум, Давос, Петр Порошенко, Украинская делегация.
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