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Суд Москвы продлил арест Сущенко еще на два месяца

Роман Сущенко
12:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Адвокат Марк Фейгин сообщил, что украинскому журналисту Роману Сущенко суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 30 марта 2018 года.

Адвокат журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно удерживаемого в СИЗО "Лефортово", Марк Фейгин заявил, что Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко. Об этом пишет Марк Фейгин в Twitter.

"Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Завтра будет подана апелляционная жалоба.", - пишет адвокат.

Журналисту Укринформа Роману Сущенко, которого незаконно удерживают в московском СИЗО "Лефортово", пока не отдают 110 писем, которые поступили в последнее время в его адрес в следственный изолятор. А из около 80 написанных им писем отправили только 11.

Об этом рассказала Сущенко Юлия по результатам встречи с отцом, которая состоялась в СИЗО "Лефортово" 23 января и продолжалась чуть больше часа.

"Свидание с отцом длилось немного больше часа, говорили снова через стекло и по телефону. Ждали с мамой его с 10 утра, зашли около часа дня в обеденный прерыв. В целом, отец чувствует себя нормально, были определенные проблемы с зубами, однако сейчас он долечивается. Надеюсь, все будет хорошо. Передавал всем привет и благодарность за поддержку", - сказала она. 

В Москве суд рассмотрит продление ареста Сущенко

Как сообщалось, собственного корреспондента Укринформа во Франции Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве Укринформ с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.

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Новости Украины, Арест, Продление, Роман Сущенко, Суд Москвы, Украинский журналист.
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