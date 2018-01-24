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МИД выражает протест из-за продления ареста Сущенко

МИД Украины
22:48 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД Украины выразил решительный протест из-за продления в РФ ареста Романа Сущенко.

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением Московского городского суда относительно продления на 2 месяца срока содержания под стражей журналиста Укринформа Романа Сущенко.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 24.01.2018 о продлении на 2 месяца до 30.03.2018 срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России в сентябре 2016 года по сфальсифицированным обвинениям", - отмечается в комментарии.

МИД подчеркивает, что отказ суда в изменении меры пресечения, а также проведение судебных заседаний по делу Сущенко в закрытом режиме без допуска украинских консулов и представителей СМИ свидетельствуют "о продолжении давления на удерживаемого гражданина Украины и предвзятости российских судебных органов".

МИД призвал мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые, политические и экономические меры с целью освобождения и возвращения в Украину ее граждан, которые незаконно удерживаются на территории России по сфальсифицированным политически мотивированным обвинениям.

Как сообщалось, в среду, 24 января, Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Адвокат Сущенко Марк Фейгин 25 января подаст апелляционную жалобу на данное решение.

18 января Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Сущенко на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания его под стражей до 30 января 2018 года.

Ранее Фейгин заявлял, что судебные заседания по делу его подзащитного могут начаться в лучшем случае в начале февраля.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было выдвинуто обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление.

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Новости Украины, МИД Украины, Политзаключенные, Роман Сущенко, Россия.
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