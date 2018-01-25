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Пересмотреть закон о Донбассе и принять Римский статут: ПАСЕ приняло резолюцию

Совет Европы
12:58 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В принятой резолюции ПАСЕ содержится призыв к Украине ратифицировать Римский статут, а также пересмотреть закон о Донбассе.

Парламентская ассамблея Совета Европы в принятой резолюции призывает Украину ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), а также пересмотреть законопроект по обеспечению суверенитета на Донбассе, чтобы он основывался на Минских соглашениях.

"Ассамблея настойчиво призывает украинские власти пересмотреть принятый парламентом закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, чтобы он основывался на Минских соглашениях и полностью гарантировал социальную защиту и основные гуманитарный потребности гражданского населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - сказано в резолюции.

Кроме того, Украину призывают ратифицировать Римский статут, а также привести Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы в соответствие с положениями международного гуманитарного и уголовного права.

Вместе с тем, в резолюции содержится призыв к Украине отпустить задержанных в ходе войны россиян, а до тех пор разрешить мониторинг их положения независимыми международными наблюдателям.

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Новости Украины, Закон о Донбассе, ПАСЕ, Римский статут, Совет Европы, Украина.
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