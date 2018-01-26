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Суд отказал Саакашвили в отводе прокурора

Михеил Саакашвили
13:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Апелляционный суд Киева отказал экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили и его адвокатам в отводе прокурора Александра Говорущака.

Апелляционный суд Киева отказал лидеру партии "Рух новых сил", экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили и его адвокатам в отводе прокурора Александра Говорущака в процессе по рассмотрению апелляции Генпрокуратуры на решение Печерского районного суда Киева об отказе в домашнем аресте для М.Саакашвили. Соответствующее решение огласила коллегия судей после возвращения из совещательной комнаты. В настоящее время заседание продолжается.

Как сообщалось, летом 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться в Украину. "Рух новых сил" организовал и провел ряд протестных акций.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его соратник Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Защита Саакашвили заявила ходатайство об отводе прокурора

5 декабря 2017 года М.Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск. Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку. 11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

На 22 декабря было запланировано рассмотрение апелляции прокурора Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского райсуда об отказе применить меру пресечения для М.Саакашвили в виде домашнего ареста, однако заседание было перенесено на 3 января 2018 года. Впоследствии рассмотрение жалобы переносилось еще несколько раз.

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Новости Украины, Александр Говорущак, Апелляционный суд Киева, Михеил Саакашвили, Отвод прокурора, Отказ.
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