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Москва не ожидает результатов от встречи Суркова и Волкера
Новости Украины: Повестка дня встречи Курта Волкера и Владислава Суркова в Дубае достаточно свободная и конкретных результатов от нее в Москве не ожидают.
Предстоящая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае — это сверка часов в рамках переговоров по ситуации на Донбассе, и конкретных результатов от нее не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Там повестка дня достаточно свободная - это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на Юго-Востоке Украины. Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли возможно, и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", - сказал Д. Песков.
Telegraf.com.ua