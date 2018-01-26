Москва не ожидает результатов от встречи Суркова и Волкера

Предстоящая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае — это сверка часов в рамках переговоров по ситуации на Донбассе, и конкретных результатов от нее не ожидается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там повестка дня достаточно свободная - это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на Юго-Востоке Украины. Ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли возможно, и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", - сказал Д. Песков.