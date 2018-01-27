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Климкин прокомментировал усиление давления на РФ со стороны США
00:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Постепенно санкции США охватывают всех причастных к установлению оккупационной администрации РФ на украинской земле.

Введение новых санкций США свидетельствует о том, что постепенно они охватывают всех лиц, причастных к созданию российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Украины, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

"Усиление давления на Россию - новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле", - написал П.Климкин в своем аккаунте в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

США расширили санкции на РФ из-за ситуации в Украине
США расширили санкции на РФ из-за ситуации в УкраинеЧитать полностью

Ранее в пятницу Минфин США сообщил, что Вашингтон расширил санкционный список против России из-за ситуации в Украине. В список попало 21 физическое лицо. По компаниям Минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения Минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак. Помимо этого, в список включен глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Из энергокомпаний в список попали непосредственно ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".

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Новости Украины, МИД, Павел Климкин, РФ, Санкции, США, Украина.
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