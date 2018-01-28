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Розенко: Бой под Крутами заложил основы государственности Украины

Павел Розенко
13:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Герои Крут заложили длительную историю восстановления украинской государственности.

Герои Крут лишь на несколько дней задержали наступление большевиков на Киев, но следствием этого стало первое признание Россией границ Украины. Это подчеркнул вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время торжеств, которые состоялись у Мемориала памяти Героев Крут на Черниговщине.

"Круты, с одной стороны, - это небольшая станция на карте Украины, одна небольшая точка на карте железнодорожных сообщений. Это одна из многочисленных битв украинского народа за свою независимость, сражений, в том числе, и с Российской империей, с российскими захватчиками. Вместе с тем Круты занимают одно из основных, важнейших мест. Ведь именно эти отважные юноши дали бой превосходящим силам врага. Именно они лишь на несколько суток задержали наступление "красных" россиян на Киев. Вместе с тем, именно этих нескольких дней нам хватило, чтобы на века вперед заложить основу украинской государственности. Именно тогда Центральная Рада успела заключить Брестский договор и этим удостоверить международную субъектность Украинской Народной Республики и заставить Россию впервые признать границы Украины", - подчеркнул Розенко.

Порошенко не смог прибыть на церемонию чествования памяти Героев Крут

Он также отметил, что именно тогда Герои Крут заложили длительную историю восстановления украинской государственности, и что главный урок этого - в том, что Украина должна иметь сильное войско.

"В этом году мы отмечаем и 100-летие провозглашения независимости, государственности Украинской Народной Республики и 100-летие героических Крут. Это, с одной стороны, исторические моменты нашего государства, с другой стороны, это довольно трагические моменты нашей истории, которые учат нас бороться за свою независимость. И самое главное, чего они, эти ребята, в 1918 году всех нас научили, - что неоднократно было отмечено, что без Украинского войска не может быть независимого Украинского государства. Именно этот дух - необходимости утверждения Украинского войска, - мы пронесли через века. И именно поэтому мы сегодня можем гордиться нашим украинским войском, которое остановило наступление потомков Муравьева. И именно сегодня мы можем гордиться Вооруженными силами Украины, которые защищают суверенитет и независимость нашего государства", - сказал Розенко.

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Новости Украины, Восстановление, Павел Розенко, Память Героев Крут, Признание РФ границ Украины, Украинская государственность.
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