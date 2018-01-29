Иск Саакашвили к Порошенко: суд разрешил допустить представителя Президента

Кассационный административный суд в составе нового Верховного суда Украины отказал адвокатам лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в отводе представителя Президента Украины Петра Порошенко в процессе по обжалованию указа Главы государства о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства.

На заседании в понедельник коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвоката Руслана Чорнолуцкого, который считает неполномочным лицо, которое представляет интересы П.Порошенко на основании доверенности, подписанной главой Администрации президента Игорем Райниным.

После оглашения данного решения присутствующие в зале соратники и сторонники М.Саакашвили начали скандировать "позор", а затем стали петь гимн Украины.

Как сообщалось, в конце июля 2017 П. Порошенко подписал указ о прекращении М. Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку он предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии. 25 октября М. Саакашвили сообщил, что получил из Администрации президента документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.