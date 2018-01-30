Данилюк: "Кремлевский список" больше, чем предупреждение

Министр финансов Украины Александр Данилюк считает, что опубликованный Минфином США список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов - это больше, чем предупреждение для России прекратить военную агрессию против Украины.

Такое мнение А. Данилюк высказал на своей странице в Facebook.

"Уверенная последовательная позиция всей американской администрации и Министерства финансов США - опубликован список представителей российской власти и приближенных к ней олигархов, которые могут попасть под санкции. Это больше, чем предупреждение - это еще один шаг, который должен побуждать Россию прекратить вмешательство в демократические процессы в разных странах мира и прекратить войну в Украине", - отметил министр.

По его убеждению, санкциии - это один из самых эффективных и действенных методов влияния на Россию.

Министерство финансов США представило в Конгрессе так называемый "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в списке 210 имен - 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Среди фигурантов списка - глава администрации президента Антон Вайно, его заместители, Сергей Кириенко и Алексей Громов, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, помощник президента Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев и 22 министра его кабинета, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель Сбербанка Герман Греф, председатель ФСБ Александр Бортников, председатель СЗР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, генпрокурор России Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, председатель Росгвардии Виктор Золотов, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тыньков, Аркадий Волож, Михаил Прохоров, Александр Мамут, Кирилл Шамалов и другие.

Согласно Акту противодействия противникам Америки путем санкций (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), администрация США должна представить Конгрессу доклад со списком наиболее значимых политиков и олигархов России из ближнего окружения Путина. Предполагается, что этот перечень может стать основой для внедрения санкций Конгресса США против РФ.