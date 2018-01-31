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Правительство уволило Насирова с должности главы ГФС

Роман Насиров
13:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабинет Министров принял решение об увольнении Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Кабинет Министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы направили в Государственную комиссию представление. Государственная комиссия дала свое заключение об увольнении Насирова с должности. Поэтому мы принимаем сегодня это решение", - сказал Премьер.

В Кабмине рассказали, когда примут решение об увольнении Насирова

Напомним, председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

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Новости Украины, Глава ГФС, Должность, Кабмин, Правительство, Роман Насиров.
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