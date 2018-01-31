Правительство уволило Насирова с должности главы ГФС

Кабинет Министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы направили в Государственную комиссию представление. Государственная комиссия дала свое заключение об увольнении Насирова с должности. Поэтому мы принимаем сегодня это решение", - сказал Премьер.

Напомним, председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).