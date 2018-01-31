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Кабмин предложит Порошенко уволить главу "Укроборонпрома"

Роман Романов
13:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин намерен предложить Президенту Украины Петру Порошенко уволить с должности генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова.

Правительство по инициативе Премьер-министра Владимира Гройсмана решило предложить Президенту уволить с должности генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова. Такое решение принято на заседании в среду.

"Я сделал паузу для того, чтобы человек сам определился и подал в отставку, но этого не произошло, поэтому сегодня я предлагаю принять решение правительства и подать Президенту ходатайство об освобождении от должности генерального директора Укроборонпрома господина Романова", - сказал Гройсман.

Он добавил, что после того как глава государства примет решение об увольнении Романова, планирует обратиться к правительству как можно скорее внести предложение по кандидатуре нового главы "Укроборонпрома".

"Согласно закону Кабмин подает, а Президент назначает или увольняет того, кого Кабмин рассмотрит и подаст Президенту на назначение, поэтому просил бы поддержать это решение в том числе", - сказал Гройсман.

Правительство также приняло решение о назначении членом наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Энтони Джона.

"Укроборонпром": за 3 года отстранено 25 руководителей предприятий

Как известно, Премьер-министр Владимир Гройсман 27 декабря предложил руководителю "Укроборонпрома" уйти в отставку из-за ситуации с долгами по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

Премьер-министр 13 декабря поручил руководству "Укроборонпрома" погасить долги по зарплате николаевским судостроителям до 25 декабря. Однако в госкомпании заявили, что выплата заработной платы работникам предприятия полностью зависит от Кабинета министров, который должен принять решение о ракетном крейсере "Украина". По мнению "Укроборонпрома", задолженность возникла из-за того, что с февраля 2015 года государство прекратило возмещать расходы завода на содержание недостроенного крейсера "Украина". Сами же они погасить задолженность работникам завода, которая сейчас уже составляет 61 млн грн, не могут.

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Новости Украины, Глава "Укроборонпрома", Кабмин, Петр Порошенко, Президент Украины, Роман Романов, Увольнение.
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