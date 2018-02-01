Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить украинцев Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить украинцев
Новости: Глава ОБСЕ рассказал, что нужно для мира в Украине Глава ОБСЕ рассказал, что нужно для мира в Украине
Новости: Футзал. Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы Футзал. Франция сотворила сенсацию на чемпионате Европы
Новости: Завораживает и сражает великолепием: красивейшая фотосессия Моники Беллуччи Красивейшая фотосессия Моники Беллуччи сражает великолепием
X

Украина направила РФ около 300 нот с требованием освободить украинцев

Марьяна Беца
00:22 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости Украины: Марьяна Беца утверждает, что практику в международных судах необходимо продолжать

Министерство иностранных дел Украины направило около 300 нот к России с требованием освободить украинских заключенных.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает Украинская правда со ссылкой на "Радио Свобода".

"Уже было направлено около 300 нот в Российскую Федерацию, мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда", - сказала пресс-секретарь МИД.

По ее словам, она не видит, как Украина может решить вопрос политзаключенных в правовой плоскости. Однако она утверждает, что практику в международных судах необходимо продолжать.

Климкин посетит с рабочим визитом Нидерланды

"Мы, как МИД действуем в рамках Международного суда ООН, но немного под другой призмой - у нас есть иск против России о запрете всех форм расовой дискриминации по Конвенции, это как раз касается крымских татар. Мы собираем сейчас все доказательства этих всех репрессий и они все будут доведены до суда. Летом мы подаем первый письменный меморандум. Єто длительная процедура, но это очень важно доводить до международного сообщества", - зазначачила Беца.

Всего по информации правозащитников, в настоящее время около 60 украинцев задержаны или посажены в тюрьму по политическим мотивам в России и оккупированном ею Крыму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Марьяна Беца, МИД Украины, Россия, РФ, Украинские заключенные.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Азарову и Арбузову сообщили о подозрении и объявили в розыск Новая система питания военнослужащих заработает в мае 2018 Умеров в Европарламенте призвал не признавать президентские выборы РФ

Последние новости

Лулу Хашимото – самая жуткая "живая кукла" Японии (Фото) Кличко пообещал большие изменения в туристической инфраструктуре Киева Курам на смех: колоритные модники, которые заставляют глаза страдать
Сегодня читают
01 Пакьяо и Ломаченко не могут определиться с весом для проведения боя
02 Дортикос: Бриедис был лучше Усика, но сделал ему подарок
03 Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев
04 Британский министр уходит в отставку из-за опоздания
05 Слова Обамеянга после перехода в "Арсенал"
Новости сегодня
02:14 Названы лучшие средства, которые помогут избавится от гипертонии
02:11 Минобороны Канады не видит в РФ угрозу
01:47 Автомобильный клад: в старом гараже нашли коллекцию классических спорткаров (Фото)
01:45 Лучшая лига мира: "Бормут" разгромил "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (Видео)
01:39 Генетические аномалии, которые вызывают восторг (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Правительство Чехии увеличило квоту на работников из Украины Чехия удвоила квоту на рабочие визы для украинцев
Новости: В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников В ЕС вступил в силу новый кодекс поведения для еврочиновников
Новости: Стало известно, когда в Украине заработает 4G Стало известно, когда в Украине заработает 4G
Новости: Жители Земли смогли насладиться тройным астрономическим явлением (Фото) Жители Земли смогли насладиться тройным астрономическим явлением (Фото)
Добавить комментарий
0