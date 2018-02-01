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Климкин отреагировал на признание в Польше украинской нации "преступной"

Активисты
14:29 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной" ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - подчеркнул Климкин.

"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем язык запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров относительно упомянутого закона. Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", - заявил глава МИД.

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Новости Украины, Закон об Институте национальной памяти, МИД Украины, Павел Климкин, Польша, Украина.
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