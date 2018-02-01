Климкин отреагировал на признание в Польше украинской нации "преступной"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо істор правди,а побудову істор міфології.Введення в юрид площину терміну «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи&провокує реакцію у відповідь.Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 февраля 2018 г.

"Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - подчеркнул Климкин.

Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень та поділяємо занепокоєність наших міжн партнерів щодо згаданого закону. Готові до об'єктивного діалогу і спільно вивчати факти, а не міфи 2/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 февраля 2018 г.

"Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем язык запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров относительно упомянутого закона. Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", - заявил глава МИД.