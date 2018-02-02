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США в ОБСЕ стали на защиту крымских заключенных

Флаг США
00:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: США призвали Россию освободить "крымских политических заключенных".

Официальный Вашингтон осудил в ОБСЕ действия российской оккупационной власти в Крыму по отношению к активистам, которые выступили против присутствия РФ на полуострове, и призвал Москву освободить всех политзаключенных.

С таким заявлением выступила в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Мишель Сайдерс.

"Соединенные Штаты продолжают быть обеспокоенными в отношении тех храбрых людей, кто выступил против российской оккупации Крыма. Крымскотатарские активисты, многие из которых были лишены свободы и переведенные в России, страдают от плохих условий содержания", - подчеркнула американский дипломат.

В этой связи она упомянула о таких активистов как Эмир-Хуссейн Куку, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Александр Костенко, Руслан Зейтулаев и других крымчан, отбывающих наказание в российских тюрьмах в ответ на оппозицию к оккупации Крыма.

"Мы в который раз призываем Россию освободить их", - заявила представитель США.

Как подчеркнула Сайдерс, российская оккупационная власть продолжает безнаказанно преследовать крымскотатарских активистов на полуострове, который Human Rights Watch назвала "черной дырой в правах человека". Она напомнила, что 25 января российские силовики совершили рейды в дома активистов Энвера Кроша и Ебазера Ислямова.

"Власть обвинила и по сути приговорила обоих мужчин в "публичной демонстрации экстремистских символов" в связи с их публикациями в социальных сетей, которые они сделали в 2013 и 2012 годах, соответственно", - отметила американский дипломат.

Она также вспомнила о деле Рамазанова Исмаила, который был задержан в Симферополе 23 января по обвинению в "подстрекательстве ненависти к русским" за комментарий в интернете 

"Мы не признаем и никогда не будем признавать российскую оккупацию и её заявления об аннексии Крыма. Крымские санкции против РФ останутся в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом", - заявила представитель США.

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Новости Украины, Крым, Крымские заключенные, Мишель Сайдерс, ОБСЕ, Россия, США.
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