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Рада может лишить неприкосновенности нардепа от фракции "Оппоблок"

Юрий Луценко
13:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпркурор Юрий Луценко внесет в Раду предоставление о снятии неприкосновенности с народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что на следующей неделе внесет в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина.

"На данном этапе также запланировано представление в Верховную Раду с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина", – сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

Ю Луценко уточнил, что представление будет внесено в Раду на следующей неделе и рассмотрено в установленном порядке.

По словам генпрокурора, Е.Бакулин является нардепом, но территорию Украины давно не посещал. "Но тем не менее для каких-либо дальнейших шагов – подозрения, объявления в розыск – нам необходимо разрешение Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко.

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Генпрокурор уточнил, что представление будет касаться просьбы на привлечение к уголовной ответственности, в частности по статьям "создание организованной преступной группировки" и "расхищение государственных средств".

"Мы будем ходатайствовать о снятии депутаткой неприкосновенности, задержании и аресте", - сказал он.

Как сообщалось, в июле 2017 года Ю.Луценко сообщил, что Е.Бакулин может стать следующим народным депутатом, в отношении которого генеральный прокурор будет просить снятия неприкосновенности по делу о так называемых "вышках Бойко" (дело о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко).

Е.Бакулин в 2007 году, а также с 2010 по 2014 годы занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Новости Украины, Верховная Рада, Евгений Бакулин, Нардеп "Оппоблока", Снятие неприкосновенности, Юрий Луценко.
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