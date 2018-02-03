Меттис процитировал строки из Гимна Украины во время встречи с Полтораком

Глава Пентагона Джеймс Меттис во время встречи с Министром Обороны Украины Степаном Полтораком заверил, что США и в будущем будут поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность и оказывать давление на РФ, чтобы она вывела свои силы и вооружение с территории Украины. Об этом сообщает сайт МОУ.

"Сегодня я еще раз хочу подтвердить поддержку украинского народа в борьбе за независимость и территориальную целостность. Ваш народ заплатил высокую цену за это. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" - в этих словах Государственного Гимна отображение украинской борьбы за независимость. США стоят с вами плечо к плечу и будут и в дальнейшем оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружение", - отметил Меттис.

Он подчеркнул, что США и в дальнейшем "будут приверженно работать над развитием боеспособности Вооруженных сил Украины и достижения ими совместимости с НАТО".

"Сегодня мы обсуждаем прагматичные шаги, чтобы успешно продолжать наше сотрудничество", - отметил министр обороны США.