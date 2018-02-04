В Киеве начался "Марш за будущее" Саакашвили

Сторонники экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили возобновили свои воскресные акции в Киеве и инициировали так называемый марш "За будущее". Участники акции собрались в столичном парке Шевченко.

Люди держат красно-черные флаги, государственные флаги. Многие из участников одели балаклавы. По данным полиции, сейчас здесь находится несколько сотен людей.

Из парка участники акции отправились шествием к Европейской площади. Во главе колонны — бронированный автомобиль с флагом "автомайдана". На крыше машины установлены громкоговорители.

Организаторы призывают участников "к мирному протесту и не поддаваться на провокации". Самого Саакашвили на акции пока нет.

На майдане Незалежности, где ранее сторонники Саакашвили планировали провести так называемое вече, сейчас плотно установлены конструкции, окрашенные в желтое и синее, поэтому площадь не приспособлена для проведения каких-либо акций.

Политическая сила Саакашвили "Движение новых сил" проводит воскресные марши с октября прошлого года, они проходили под лозунгом "За импичмент". А марш "За будущее" - первое шествие, организованное в 2018 году. Среди требований митингующих - отставка Президента, выборы нового парламента и формирование нового правительства.