Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Медицинской реформа: когда украинцы ощутят изменения Медицинской реформа: когда украинцы ощутят изменения
Новости: В Киеве начался "Марш за будущее" Саакашвили В Киеве проходит митинг участников "Марша за будущее"
Новости: Финал WBSS может состояться в России Финал WBSS может состояться в России
Новости: Как одевались жители Киева 100 лет назад (Фото) Как одевались жители Киева 100 лет назад (Фото)
X

В Киеве начался "Марш за будущее" Саакашвили

Акция в Киеве
13:05 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Киеве возобновились акции сторонников Михеила Саакашвили, по данным полиции собрались несколько сотен людей.

Сторонники экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили возобновили свои воскресные акции в Киеве и инициировали так называемый марш "За будущее". Участники акции собрались в столичном парке Шевченко.

Люди держат красно-черные флаги, государственные флаги. Многие из участников одели балаклавы. По данным полиции, сейчас здесь находится несколько сотен людей.

Из парка участники акции отправились шествием к Европейской площади. Во главе колонны — бронированный автомобиль с флагом "автомайдана". На крыше машины установлены громкоговорители.

Организаторы призывают участников "к мирному протесту и не поддаваться на провокации". Самого Саакашвили на акции пока нет.

На майдане Незалежности, где ранее сторонники Саакашвили планировали провести так называемое вече, сейчас плотно установлены конструкции, окрашенные в желтое и синее, поэтому площадь не приспособлена для проведения каких-либо акций.

Нацполиция просит Саакашвили изменить маршрут "Марша за будущее"

Политическая сила Саакашвили "Движение новых сил" проводит воскресные марши с октября прошлого года, они проходили под лозунгом "За импичмент". А марш "За будущее" - первое шествие, организованное в 2018 году. Среди требований митингующих - отставка Президента, выборы нового парламента и формирование нового правительства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Акция сторонников Саакашвили, Киев, Парк Шевченко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Украина просит от СМИ Молдовы не называть Крым "российским" Причастность Портнова к оккупации Крыма проверит прокуратура Меттис процитировал строки из Гимна Украины во время встречи с Полтораком

Последние новости

Смешные картинки с подписями, которые не дадут вам скучать Одна из группировок в Сирии взяла на себя сбитие российского штурмовика Су-25 Животные, которые могут вас съесть (Фото)
Сегодня читают
01 Гассиев - Дортикос: события боя
02 Гассиев - Дортикос: полное видео боя
03 В Украине резко подорожает алкоголь и сигареты
04 Гассиев - Дортикос: записки судей на момент нокаута
05 Гассиев - Дортикос: слова Усика после боя
Новости сегодня
14:54 В Молдове около 10 сел подписали декларацию об "объединение с Румынией"
14:49 Форвард "Шахтера" прибыл на просмотр в клуб чемпионата России
14:47 Эффективный и недорогой способом эпиляции
14:31 Аргентинский футболист угрожал тренеру пистолетом, чтобы получить место в составе
14:25 В Черкасской области в результате пожара погибла целая семья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В США пассажирский поезд столкнулся с товарным, есть погибшие и раненые В США столкнулись поезда: два человека погибли, еще 50 ранены
Новости: Посол Украины прокомментировал приезд немецких политиков в оккупированный Крым В оккупированный Крым приехали немецкие депутаты
Новости: Прогноз погоды в Украине на 5 февраля: резко похолодает В Украине резко похолодает
Новости: Медики назвали самый полезный напиток для здоровья Медики назвали самый полезный напиток для здоровья
Добавить комментарий
0