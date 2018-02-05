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Геращенко предлагает обнародовать информацию о депутатах-прогульщиках

Заседание Верховной Рады
14:01 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предлагает Андрею Парубию огласить информацию о том, где находились народные депутаты на минувшей неделе.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой обнародовать информацию о том, где находились народные депутаты на минувшей неделе.

"На согласительном совете обратилась к спикеру ВР с просьбой обнародовать информацию о том, кто из депутатов-прогульщиков на прошлой неделе был в официальных командировках или на больничном, а кто продлил себе отпуск. Потому что коллеги кричат о недоверии общества к ВР, но это недоверие начинается с безответственности и недисциплинированности отдельных депутатов", - написала она на странице в "Фейсбуке".

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И.Геращенко считает, что нужно ежедневно обнародовать информацию, "у кого уважительные и официальные причины отсутствия, а кто занимается своими делами".

На минувшей неделе у народных депутатов, согласно календарному плану, была работа с избирателями.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты-прогульщики, Ирина Геращенко, Список.
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