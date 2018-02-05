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Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии

ЦИК
14:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Петр Порошенко внес представление на членов ЦИК, Парубий поручил осуществить спецпроверку документов кандидатов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес представление на членов Центральной избирательной комиссии, спикер парламента дал поручение отправить документы кандидатов на спецпроверку.

"Только что президент Украины внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", - написал он на странице в Фейсбуке.

А.Парубий выложил фотокопию списка кандидатов за подписью П.Порошенко (от 5 февраля), отметив при этом: "Чтобы снять все интриги о перечне кандидатов, публикую текст представления".

В данном списке – 14 кандидатов: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.

А.Евстигнеев – кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им.Т.Шевченко. Это кандидатура от фракции "Батькивщина".

Ранее народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин сообщил, что президент пообещал рассмотреть кандидатуру А.Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии, поданную фракцией "Батькивщина".

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Как сообщалось, 24 января на официальном сайте главы украинского государства был обнародован список 14 кандидатов в челны ЦИК, которые П.Порошенко внес в Верховную Раду с проектом соответствующего постановления. По данным гражданской сети "Опора" и других источников, 6 из 14 кандидатов были предложены парламентской фракцией "БПП "Солидарность", 5 – фракцией "Народный фронт" и по одному – от фракций "Самопомич", Радикальной партии и группы "Видродження".

В списке значатся: Алла Басалаева, которая, по данным гражданской сети "Опора" является судьей Дарницкого райсуда Киева, Наталия Бернацкая, занимающая должность первого заместителя министра юстиции Украины, директор департамента аналитической работы и организации управления МВД Украины Михаил Вербенский, народный депутат фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова.

Также в список вошли замглавы секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, адвокат Олег Конопольский, юрисконсульт Светлана Кустова, доцента кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им.Шевченко Ольга Лотюк, заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив Департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины Виталий Плукарь.

Кроме того, в поданном списке - общественный активист, экс-зампредседателя правления Комитета избирателей Украины Евгений Радченко, нотариус, экс-замминистра Кабмина Надежда Синица, руководитель практики международной торговли и международного арбитража юридической фирмы Sayenko Kharenko Татьяна Слипачук, преподаватель Киево-Могилянской академии Леонтий Шипилов и народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Татьяна Юзькова

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Новости Украины, Андрей Парубий, Петр Порошенко, Украина, ЦИК, Члены ЦИК.
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