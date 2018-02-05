Берлин раскритиковал поездку немецких депутатов в оккупированный Крым

Германия четко придерживается позиции непризнания аннексии Россией украинского Крыма и критически относится к поездке немецких депутатов на полуостров. Об этом сказал на брифинге официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт на просьбу прокомментировать сообщение о том, что 9 депутатов трех земельных парламентов страны от партии "Альтернатива для Германии" находятся в настоящее время в Крыму.

"В принципе мы критически относимся к таким визитам, но частные поездки не подпадают под санкции", - сказал он.

По словам Зайберта, в Берлине четко придерживаются, как и все международное сообщество, "политики непризнания аннексии Россией Крыма".

Представитель также отметил, что власти предупреждают о том, что соответствующие правовые шаги по отношению ко всем, кто предпринимает такие визиты, могут следовать со стороны Украинского государства.

Зайберт также сообщил, что узнал о визите немецких депутатом в оккупированный Крым из СМИ.

Как сообщалось, в субботу в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". По данным российских СМИ, депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.