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СМИ: Хорватия решила вернуть Украине неисправные истребители

МиГ-21
22:26 Пн, 5 Февраль 2018 Телеграф
УНН

Новости Украины: Хорватия хочет вернуть четыре нерабочих истребителя МиГ-21 и просит Министерство обороны Украины заменить их на четыре исправных самолета.

В Хорватии завили, что требуют от Министерства обороны Украины заменить четыре неисправные самолеты МиГ-21. Об этом пишет издание Jutarnji Vijesti со ссылкой на источники.

"Хорватия намерена вернуть четыре неисправных МиГ-21 Украине в обмен на четыре действующих с гарантиями украинского государства. На прошлой неделе Минобороны Украины направлена официальная нота с данным предложением от минобороны Хорватии", - пишет издание.

Уточняется, что в хорватских ВВС после этого останутся восемь МиГ-21, большинство из которых в нелетном состоянии.

Остальные, как сообщают СМИ, имеют проблемы с навигационным оборудованием, утечками масла и поставленными по контракту запчастями.

Напомним, в марте 2016 года военная полиция Хорватии начала расследование против Министерства обороны страны относительно приобретенных в Украине истребителей МиГ-21.

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Новости Украины, Истребители, МиГ-21, Минобороны, Хорватия.
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