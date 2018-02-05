СМИ: Хорватия решила вернуть Украине неисправные истребители
Новости Украины: Хорватия хочет вернуть четыре нерабочих истребителя МиГ-21 и просит Министерство обороны Украины заменить их на четыре исправных самолета.
В Хорватии завили, что требуют от Министерства обороны Украины заменить четыре неисправные самолеты МиГ-21. Об этом пишет издание Jutarnji Vijesti со ссылкой на источники.
"Хорватия намерена вернуть четыре неисправных МиГ-21 Украине в обмен на четыре действующих с гарантиями украинского государства. На прошлой неделе Минобороны Украины направлена официальная нота с данным предложением от минобороны Хорватии", - пишет издание.
Уточняется, что в хорватских ВВС после этого останутся восемь МиГ-21, большинство из которых в нелетном состоянии.
Остальные, как сообщают СМИ, имеют проблемы с навигационным оборудованием, утечками масла и поставленными по контракту запчастями.
Напомним, в марте 2016 года военная полиция Хорватии начала расследование против Министерства обороны страны относительно приобретенных в Украине истребителей МиГ-21.