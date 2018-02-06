Глава МИД Дании после встречи с Лавровым подчеркнул незаконность аннексии Крыма
Новости Украины: Глава МИД Дании заявил о незаконности аннексии Крыма и ответственности России за войну на Донбассе.
Глава Министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил о незаконности аннексии Крыма и ответственности Российской Федерации за войну на Донбассе.
Как передает собственный корреспондент в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы надеемся скоро вернуться к нормальному продвижению взаимоотношений между нашими странами, между нашими гражданами, между нашими компаниями, но, позвольте отметить, что для этого нам необходимо, чтобы Россия выбрала иной путь развития", - сказал Самуэльсен.
В то же время он подчеркнул, что между странами важен диалог, когда есть общие взгляды и разногласия.
"В числе разногласий стоит отметить незаконную аннексию Крыма и конфликт на востоке Украины. Мы считаем, что Россия несет особую ответственность, и должна положить конец этому конфликту", - подчеркнул глава МИД Дании.
В свою очередь, Лавров заявил, что конфликт на Донбассе – "внутриукраинский", и Россия "заинтересована в его урегулировании", но для этого необходимо выполнять Минские соглашения.