Украинский консул посетил Клыха в тюрьме

Украинский консул посетил осужденного в РФ гражданина Украины Станислава Клыха, который находится в Верхнеуральской тюрьме (Челябинская область), кроме того, у заключенного был и адвокат Илья Новиков.

"Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха", - написал И.Новиков в своем микроблоге в Твиттере во вторник и выложил соответствующую фотографию.

Адвокат также сообщил о своем визите к С.Клыху, отметив, что тот "выглядит чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше, и совершенно не может удерживать внимание на одной теме".

Кроме того, по словам И.Новикова, по запросу консульства в тюрьме выдали выписку из истории болезни С.Клыха, заметив, что такие выписки "в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет".

Ранее российская правозащитница Татьяна Щур сообщала о визите к С.Клыху адвоката Романа Качанова. "Заключенный чувствует себя удовлетворительно, "только постоянно болят ноги" (он подозревает у себя "туберкулез кости")", - прокомментировала Т.Щур.

Она отметила, что у адвоката возникли серьезные опасения относительно психического здоровья С.Клыха.

Адвокат Р.Качанов также сфотографировал уже зажившие многочисленные глубокие раны на теле С.Клыха, похожие на следы пыток.

Как сообщалось, Верховный суд Чечни 26 мая 2016 года приговорил украинцев Николая Карпюка и С.Клыха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, Н.Карпюк проведет в тюрьме первые 10 лет, а С.Клых - первые 9 лет, затем оба будут отправлены в колонию строгого режима.

В России Н.Карпюка и С.Клыха осудили по делу об участии в боевых действиях в первую чеченскую кампанию в составе организации УНА-УНСО, запрещенной в РФ.

В марте 2017 года С.Клыха этапировали в Верхнеуральск.