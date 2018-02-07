Рада отказалась отменить закон о приватизации

За принятие соответствующего проекта постановления № 7066-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 18.01.2018 о принятии в целом как закона законопроекта "О приватизации государственного имущества" проголосовали 11 депутатов.

Такое решение парламента дает возможность Председателю Верховной Рады Андрею Парубию подписать принятый закон и передать его на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.

Закон о приватизации Верховная Рада приняла 18 января 2018 года. Его поддержали 266 народных депутатов.

Целью документа является существенное совершенствование, упрощение и сокращение процедур приватизации для достижения высоких темпов приватизации, прозрачности и открытости приватизационного процесса, привлечение широкого круга инвесторов к приобретению государственной собственности.

Для продажи объекта приватизации на аукционе государственными органами приватизации будет создаваться аукционная комиссия для разработки условий продажи.

Если объект приватизации выставляется впервые на аукцион со снижением стартовой цены, то она снижается на 25%. Если объект приватизации выставляется на продажу со снижением стартовой цены во второй раз, то она снижается на 50%.

Первое чтение документ прошел 9 ноября 2017 года. Принятие закона о приватизации является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине следующего транша.