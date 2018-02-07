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В Ужгороде возобновило работу представительство МИД

Ужгород
14:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Представительства МИД Украины в Ужгороде возобновит работу.

Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал решение о возобновлении работы представительства Министерства иностранных дел Украины в Ужгороде, сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На заседании правительства поддержали возобновление работы представительства МИД в Ужгороде", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Twitter в среду.

"Если кто-то будет готов присоединиться и помогать - мы всегда рады", - добавил министр.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, в настоящее время у МИД Украины есть представительства во Львове и Одессе; исполнение консульских функций представительства в Симферополе возложено на представительство в Одессе.

В Ужгороде на постоянной основе работает группа советников представительства МИД во Львове, однако ранее там существовало представительство МИД. Ранее также работало представительство МИД Украины в Донецке, планировалось создание таких представительств в Ивано-Франковске, Харькове и Днепропетровске.

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Новости Украины, МИД Украины, Представительство МИД, Ужгород.
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