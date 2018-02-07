В Ужгороде возобновило работу представительство МИД
Новости Украины: Представительства МИД Украины в Ужгороде возобновит работу.
Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал решение о возобновлении работы представительства Министерства иностранных дел Украины в Ужгороде, сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"На заседании правительства поддержали возобновление работы представительства МИД в Ужгороде", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Twitter в среду.
"Если кто-то будет готов присоединиться и помогать - мы всегда рады", - добавил министр.
Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, в настоящее время у МИД Украины есть представительства во Львове и Одессе; исполнение консульских функций представительства в Симферополе возложено на представительство в Одессе.
В Ужгороде на постоянной основе работает группа советников представительства МИД во Львове, однако ранее там существовало представительство МИД. Ранее также работало представительство МИД Украины в Донецке, планировалось создание таких представительств в Ивано-Франковске, Харькове и Днепропетровске.