Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 300 взрывов Ситуация на Донбассе: СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 300 взрывов
Новости: Глава НАБУ: Е-декларирование в Украине находится под угрозой Глава НАБУ: Е-декларирование в Украине находится под угрозой
Новости: Макгрегор и Мейвезер могут устроить "денежный" бой по правилам ММА Макгрегор и Мейвезер могут устроить "денежный" бой по правилам ММА
Новости: Удивительные страны, в которых можно бюджетно отдохнуть (Фото) Удивительные страны, в которых можно бюджетно отдохнуть (Фото)
X

Глава НАБУ: Е-декларирование в Украине находится под угрозой

Артем Сытник
02:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: НАПК фактически не проверяет поданные чиновниками е-декларации.

Электронное декларирование доходов чиновников находится под угрозой из-за того, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) фактически не проверяет эти декларации.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью Reuters.

"Орган, ответственный за проверку этих деклараций, просто не работает. Электронное декларирование... могло бы стать очень эффективным инструментом борьбы с коррупцией, но, к сожалению, поскольку этот орган (НАПК) фактически никогда не был создан и не начал свою работу, этот инструмент есть под угрозой сейчас", - заявил Сытник.

В НАПК пока не комментировали эти заявления директора НАБУ, но раньше причиной своей неспособности обработать сотни тысяч деклараций называли отсутствие программного обеспечения и бюрократические препятствия.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацагентства наконец полностью укомплектовала его штат. Впервые за свою недолгую историю этот скандальный орган имеет определенный законом состав - пять членов. К председателю НАПК Наталье Корчак, Александру Скопичу и Александру Серегину присоединились председатель Мелитопольской райгосадминистрации Александр Мангул и бывший работник Донецкой прокуратуры, а ныне помощник адвоката Станислав Патюк.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Артем Сытник, Глава НАБУ, Е-декларирование, Е-декларирование в Украине, НАБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Политические новости Украины

Рада отказалась отменить закон о приватизации Захват Крыма и разгон Майдана: в суде по Януковичу допросили Наливайченко Свидетель: Украина в 2014 году сообщала ООН правду

Последние новости

Ким Кардашян поделилась секретом восстановления после беременности Назван эффективный продукт от повышенного давления Смешные фото: ну очень странные азиаты
Сегодня читают
01 Более половины всех кредитов в Украине являются "дефолтными"
02 Арреола: В моих боях самый тяжелый удар был у Виталия Кличко
03 Эксперты МВФ посетят Киев для проведения консультаций с представителями власти
04 Тренер Паркер: У Джошуа хороший подбородок, ведь Кличко - большой и сильный
05 Крутой фристайл в исполнении украинских футзалистов (Видео)
Новости сегодня
03:17 Курьезные кадры, которые заставят вас смеяться, как ненормальных
03:07 В Белоруссии заявили о готовности отправить белорусских миротворцев на Донбасс
02:45 Регина Тодоренко поделилась снимком из Лос-Анджелеса
02:39 В США разоблачили группировку хакеров, созданную украинцем
02:32 Пальцы на ногах индийца выросли до размера человеческого кулака (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Дело Майдана: Печерский суд разрешил заочное расследование вины Януковича Печерский суд разрешил заочное расследование вины Януковича
Новости: Омбудсмен осуществила перемещение украинских осужденных из ОРДЛО Лутковская забрала осужденных украинцев из т.н. "ДНР"
Новости: Украина и Венгрия согласовали "языковый вопрос" и пограничный контроль Украина и Венгрия провели переговоры
Новости: Диетологи назвали самые полезные завтраки Диетологи назвали самые полезные завтраки
Добавить комментарий
0