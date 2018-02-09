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Кличко готовит план по борьбе с застройкой Киева

Виталий Кличко
00:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Виталий Кличко отметил, что столичная власть стремится положить конец той застройке в Киеве, которая ведется с нарушением законодательства.

В 2018 году необходимо принять Генеральный план Киева, чтобы прекратить хаотичную застройку города, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Наша задача - принять Генеральный план Киева, чтобы все киевляне имели возможность знать, что и где будет строиться в городе", - сказал В.Кличко во время часа вопросов к исполнительной власти на заседании Киевсовета, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Мэр Киева также добавил, что строительство жилых домов должно сразу же предусматривать строительство учреждений социальной сферы - садов, школ, медучреждений и другой необходимой инфраструктуры.

По его мнению, именно принятие Генплана Киева позволит положить конец противостоянием между киевлянами и застройщиками, которые периодически происходят в столице.

"Поможет поставить точку в этом Генеральный план, который мы должны вынести на обсуждение общественности, а затем рассмотреть и принять в зале Киевсовета. И это надо сделать в этом году", - отметил городской голова.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Генплан Киева, Застройка в Киеве, Киев.
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1 Комментарий
  • Den 09.02.2018 01:11

    Ах!!!! Это только план??? За столько лет и только план??? Круто!!!!

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