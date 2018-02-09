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Муженко поблагодарил иностранных военных атташе за помощь в развитии ВСУ

Виктор Муженко
01:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Начальник Генштаба ВСУ поблагодарил военных атташе Канады, США и ФРГ за вклад в трансформацию украинской армии.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко выразил благодарность иностранным военным атташе за помощь и поддержку в реформировании и развитии ВСУ.

"В 2017 году продолжалась трансформация и развитие Вооруженных сил Украины, несмотря на все те события геополитического масштаба, которые происходили в мире. Мне приятно констатировать, что какими бы ни были попытки Российской Федерации нивелировать наше сотрудничество и наше единство, мы получаем всестороннюю и практически единодушную поддержку от наших партнеров в вопросах защиты нашей независимости, в нашей принципиальной позиции по реформированию Вооруженных сил", - сказал В.Муженко на встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе (КАВА) в четверг, сообщается на странице Генштаба в Фейсбуке.

Начальник Генштаба также вручил благодарности военным атташе Канады, Соединенных Штатов Америки и ФРГ за вклад в процессы трансформации украинской армии и плодотворное военное сотрудничество в 2017 году.

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Новости Украины, Виктор Муженко, ВСУ, Канада, Начальник Генерального штаба, США, ФРГ.
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