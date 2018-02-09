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МИД Германии не подтверждает "нормандскую встречу" в Мюнхене

15:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Германия пока не подтверждает встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украина, Германия, Франция и Россия.

Немецкая сторона по-прежнему не подтверждает встречу министров иностранных дел стран "нормандского формата" - Украина, Германия, Франция и Россия – на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Из Берлина поступают противоречивые сведения по поводу планов действующего главы МИД страны Зигмара Габриэля.

"Министр Зигмар Габриэль примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе", - заверил в пятницу на брифинге представитель МИД Райнар Бреуль.

Таким образом он опроверг появившиеся сообщения о том, что его шеф отказался ехать в Мюнхен. По словам Бреуля, накануне, очевидно, "произошло недоразумение: речь не идет о том, что федеральный министр отменил все свои мероприятия".

При этом дипломат отказался подтверждать какие-либо встречи на полях конференции. На конкретный вопрос о том, состоится ли встреча в "нормандском формате", он сказал, что "планы такие есть, но при составлении таких планов надо всегда смотреть, как развиваются события у различных участников". Представитель МИД Германии также назвал нормальной практикой, когда какие-то встречи планируются, но потом отменяются в последний момент.

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Между тем в дипломатических кругах на условиях анонимности корреспонденту Укринформа сообщили, что переговоры с большой долей вероятности не состоятся.

Ранее предполагалось, что встреча в "нормандском формате" состоится 16 февраля.

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Новости Украины, Встреча глав МИД, Германия, Нормандский формат, РФ, Украина, Франция.
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