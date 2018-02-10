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Нардеп Фриз обеспокоена позицией Венгрии на фоне агрессии РФ

НАТО
03:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Блокирование Будапештом встречи Комиссии Украина-НАТО подрывает безопасность в Европе и играет на руку РФ.

Народный депутат Украины председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз (фракция "БПП") глубоко обеспокоена позицией Венгрии по определению даты заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Как пишет в пятницу вечером И.Фриз в своей странице в соцсети Фейсбук, "следует признать, что позиция Венгрии, которая прибегла к фактическому шантажу, является не только контрпродуктивной, но и подрывающей безопасность в Европе".

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Украинский парламентарий считает, что политика России вместе с активностью "ИГИЛ" является одной из ключевых угроз в европейском регионе и мире. "В связи с этим попытки Будапешта блокировать встречи Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны является опасной практикой смешивания двусторонних гуманитарных вопросов с вопросами безопасности и обороны целого региона. Таким образом Венгрия не только опосредованно способствует ослаблению усилий НАТО по минимизации региональных рисков, но и способствует политике России по разрушению Организации Североатлантического договора изнутри", - убеждена И.Фриз.

Украинский нардеп считает, что такое поведение Венгрии не может быть обусловлено спорами вокруг украинского "образовательного" закона, поскольку украинская сторона предлагает и готова к решению таких вопросов в формате переговоров в духе международного права, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств с механизмами Годовой национальной программы сотрудничества с НАТО.

"Украина всегда открыта к переговорам и решению спорных вопросов в духе Альянса - за столом переговоров. Надеюсь, что Будапешт откажется от политики шантажа с признаками территориальных претензий к территории суверенной Украины", - написала И.Фриз.

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Новости Украины, Будапешт, Венгрия, Ирина Фриз, НАТО, РФ, Украиан, Украина-НАТО.
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