СБУ запретила въезд сотням иностранцев за последние три года

Служба безопасности с 2014 по 2017 год запретила въезд в Украину для 303 граждан иностранных государств.

Об этом "112.ua" сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на информационный запрос.

Среди лиц, на которых распространяется указанный запрет - преимущественно граждане России.

При этом в указанный перечень не входят лица, причастные к террористической деятельности.

"Решение о запрете въезда на территорию Украины иностранным гражданам принимается индивидуально по каждому лицу при наличии информации о фактах совершения им общественно опасного деяния независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предотвращения, выявления и пресечения которого отнесено к компетенции СБУ", - пояснили в спецслужбе.

Перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, составляется на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

По данным Государственной пограничной службы, в 2017 году почти 1,5 тыс. иностранцам, в том числе более сотне артистов и деятелей культуры, был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также в прошлом году было составлено почти 2,3 тыс. админпротоколов за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.