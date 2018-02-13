Суд постановил объявить в розыск Игоря Гужву

Шевченковский районный суд Киева принял решение объявить в розыск главного редактора интернет-издания "Страна.UA" Игоря Гужву, сообщил "5 канал".

О таком решении ходатайствовала прокуратура.

"Общий розыск предусмотрен УПК. Лицо, которое уклоняется от следствия, объявляют в розыск. Когда установят местонахождение, его задержат", - пояснил прокурор.

В то же время адвокаты утверждали, что их подзащитный лечится за границей и вернется в Украину 20 февраля.

"Я считаю, что это преждевременно (объявление в розыск - ред.). И суду были предоставлены все справки о том, что сейчас он лечится. Поэтому это решение преждевременное", - отметила адвокат И.Гужвы Елена Клименко.

Как сообщалось, 22 июня 2017 года И.Гужва был задержан в Киеве. Как сообщил тогда генпрокурор Украины Юрий Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

Прокуратура Киева проинформировала, что следователи Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры задержали И.Гужву и его посредника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 УК Украины (вымогательство в крупных размерах).

И.Гужва был арестован на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс. грн. Вскоре залог был внесен, он покинул СИЗО. В редакции издания периодически проходили обыски.

В конце сентября И.Гужва сообщил, что завершено следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у нардепа Д.Линько денег за неразмещение материалов. Кроме того, по его словам, в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мною в 2013 году дивидендов". И.Гужва также утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.

31 января 2018 года И.Гужва сообщил, что уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища, мотивируя свои действия возможным давлением на него со стороны судебной системы. Он также заявил, что выехал "совершенно легально", так как 6 января истекло действие меры пресечения в виде ограничения на выезд из Киева вынесенная ранее. "После этого я свободно покинул страну", - добавил он.

1 февраля в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что прокурор готовит ходатайство в суд об обращении залога И.Гужвы в доход государства и изменении ему меры пресечения на более строгую, поскольку считает, что последний сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него. В подтверждение этой позиции в ведомстве привели развернутое изложение происходивших событий.

Сам И.Гужва, комментируя вечером того же дня информацию Генпрокуратуры, заявил, что прокуроры частично исказили картину происходившего, в частности, о наличии у него трех загранпаспортов, а подать ходатайство в суд о продлении ему меры пресечения "просто забыли".

2 февраля Ю.Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск И.Гужву.

6 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что И.Гужва будет объявлен в розыск (сначала межгосударственный, затем международный), если не придет на заседание суда 12 февраля.